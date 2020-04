Volley. Emergenza Coronavirus: la FIPAV chiude tutti i campionati per la stagione in corso

L'emergenza Coronavirus causa la chiusura definitiva della stagione in corso anche di un altro sport.

Dopo basket, rugby e pallamano versante francese, questa volta è toccato al volley chiudere i battenti per la sfortunata stagione 2019/2020. Lo ha deciso la FIPAV rendendolo ufficiale nella scorsa stagione e dicendo stop a tutti i campionati.

Campionati giovanili. Sui campionati giovanili la FIPAV ha reso noto che, per permettere ai giovani atleti di continuare l'attività con maggiore continuità, per la prossima stagione i campionati si svolgeranno ma solo con categorie di annate dispari sia maschili che femminili: Under 17, Under 15, Under 17 e Under 19.