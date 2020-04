Ospite della nostra Goal Box mister Massimo Costantino, ex allenatore della Sanremese

Parliamo di Serie D e lo facciamo, nella Goal Box di Rivierasport.it, con mister Massimo Costantino.

Un volto conosciuto della provincia calcistica, visto che tre stagioni fa è stato l'allenatore della Sanremese dopo aver trascorso tanti anni in Serie C. Il tecnico via Skype ha commentato la situazione e ricordato il periodo sulla panchina matuziana.