Emergenza Coronavirus: intervista all'Assessore regionale al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino

In merito all'Emergenza Coronavirus, abbiamo contattato l'Assessore regionale al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, per chiedergli quali misure e quali strategie saranno messe in campo da parte della Regione per risollevare l’economia del comparto turistico, una volta terminato questo critico momento.

L'Assessore Gianni Berrino ha dichiarato: "Per quanto riguarda il dramma che sta vivendo il turismo italiano e ligure, a seguito del Coronavirus, venerdì scorso abbiamo fatto un incontro, in streaming, con tutti gli stakeholder, Camere di Commercio ed Artigianato, Associazioni di categoria e Sindacati, per capire cosa sarebbe opportuno fare in questo momento.

La Regione Liguria sta rivedendo le sue strategie, che aveva programmato ed attuato attraverso il "piano di Agenzia in Liguria," per la promozione del nostro territorio. Io penso sia necessario intervenire in primis, anzitutto, come chiedono gli albergatori, nella promozione della Liguria, con il suo mare, i suoi borghi, il suo magnifico entroterra e le sue eccellenze gastronomiche, nelle regioni italiane che ci sono più vicino e in Costa Azzurra. Per l'arrivo dei turisti stranieri, penso, realisticamente, che bisognerà tornare a puntare al 2021, che, ci auguriamo, sarà l'anno della ripartenza vera.