Calcio. Ventimiglia, mister Fabio Luccisano preoccupato per la situazione drammatica: "Dobbiamo essere forti e uniti. Lavoro a Monaco e vedere il Principato vuoto..."

L'emergenza Coronavirus ha devastato anche il mondo sportivo e soprattutto il calcio dilettantistico.

Continua il viaggio di Rivierasport.it tra i tesserati della provincia e questa volta abbiamo intervistato Fabio Luccisano, allenatore del Ventimiglia Calcio, che ha commentato questa situazione e ci ha spiegato anche la situazione nel Principato di Monaco, dove lavora.

Mister, come sta vivendo a livello umano e personale questa situazione? "La situazione in questo momento è molto difficile, siamo tutti preoccupati, ma dobbiamo essere uniti e forti. A livello personale spero che si ritorni il prima possibile a una vita, altrimenti andremo incontro a molte difficoltà e oltre al virus ci sarà il problema economico se non si può lavorare".

Lei lavora in Francia, a Monaco: mi racconti la situazione nel Principato? "Nel Principato di Monaco in questo momento è come in Italia. Ci sono le restrizioni e sembra surreale vedere la città così vuota e tutto chiuso".

Secondo lei da dove può ripartire il calcio dilettantistico? "Il calcio dilettantistico secondo me avrà grosse difficoltà a riprendere. Le società con la crisi economica che si sta creando non so come faranno a sopravvivere. L'importante è uscire da questa situazione e ripartire piano piano".

Ripartissero i campionati a giugno è d'accordo con alcuni colleghi quando dichiarano che potrebbe essere tutto falsato? "Se i campionati ripartissero a giugno io sarei felicissimo, perché vorrebbe dire che si ritorna tutti a praticare lo sport più belle del mondo e che amiamo. Sinceramente non sarebbe falsato nulla".

Che tipo di messaggio vuole lasciare ai suoi colleghi sportivi? "Per ultima cosa vorrei dire a tutti i miei colleghi sportivi che dobbiamo avere tanta forza di volontà e non mollare nulla. Bisogna essere uniti per vincere questa partita, penso per tutti la più difficile che abbiamo mai disputato. Forza ragazzi, Forza tutti dobbiamo farcela".