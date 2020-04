iorestoacasa. Sanremo Rugby, i disegni dei bambini dl sodalizio matuziano

#iorestoacasa non è solo una frase: è un modo di aiutare sè stessi e gli altri, un modo di essere sociali, ciascuno a casa propria, tutti assieme anche se lontani.



E' di pochi giorni fa l'annuncio ufficiale da parte della Federazione

Italiana Rugby che questo sport sia il primo a sospendere definitivamente la stagione in corso a causa dell'emergenza Coronavirus. Una decisione presa in coerenza con le indicazioni del Consiglio dei Ministri e del CONI.



Il Sanremo Rugby, di conseguenza, ha sospeso le partite ma prosegue la propria attività vicino ai ragazzi e alla squadra anche se virtualmente. Per qualche mese non sono previsti incontri ma continuano gli allenamenti attorno ad una palla ovale. Il primo è un messaggio di raccomandazione e allo stesso tempo di consapevolezza da parte dei ragazzi e dei bambini della squadra, che questa volta hanno fatto meta disegnando una palla ovale nel loro campo preferito con l'hastag #iorestoacasa.



Fare sport e fare squadra stanno assumendo un significato nuovo: tutti sono indispensabili agli altri per vincere la partita, anche e

soprattutto rimanendo a casa.



I disegni dei rugbisti sanremesi sono online sul sito

www.sanremorugby.it e sulle pagine Facebook e Instagram