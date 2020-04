Il nostro viaggio tra i tesserati della provincia, per trattare il tema legato all'emergenza Coronavirus ma non solo, vede come ospite un personaggio di spicco.

Stiamo parlando di Vincenzo Stragapede, Presidente dell'AIAC Imperia, che è intervenuto ai nostri microfoni per trattare il delicato tema del COVID-19, ma allo stesso tempo di come potrà reagire a tutta questa situazione il mondo del pallone dilettantistico.