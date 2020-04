Calcio. Ripercorriamo il passato con la maglia della Sanremese: ospiti Marcelo Galoppo, Silvio Cassaro e Valentino Papa (VIDEO)

Marcelo Galoppo, Silvio Cassaro e Valentino Papa. Tre icone passate dal 'Comunale' e che hanno vestito per tante stagioni la maglia della Sanremese.

Tra Emergenza Coronavirus e ricordi passati. Nel nostro angolo dedicato ai nostri lettori, abbiamo passato una mezz'ora in compagnia con i tre ex matuziani. Galoppo allena in Argentina, Cassaro è tecnico dell'Alessandria Under 17, mentre Papa è il Responsabile dell'Area Tecnica biancoazzurra. Trani vari ricordi, aneddoti e passaggi i tre ex compagni di squadra hanno parlato anche di emergenza Coronavirus e svelato una rivelazione su Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli ex compagno di squadra proprio alla Sanremese.