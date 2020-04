L'emergenza Coronavirus 'stoppa' anche la rievocazione storica di Ospedaletti: per ora rinvio a settembre

L’emergenza mondiale che sta vivendo il nostro pianeta sta colpendo tutti i settori, compreso quello delle manifestazioni e degli eventi.

A Sanremo sono già saltati due appuntamenti importantissimi nel calendario primaverile come i ‘Carri Fioriti’ e la ‘Milano-Sanremo’ (che potrebbe ancora svolgersi in autunno). Con tutto lo sport fermo al palo per i timori di contagio, ora è il turno della ‘Rievocazione Motociclistica di Ospedaletti’. Fissata per il 6 e 7 giugno prossimo è tata al momento rinviata al 5 e 6 settembre, in attesa di buone nuove in tema sanitario.

La manifestazione, infatti, verrà invece annullata se l'emergenza sanitaria non dovesse risolversi entro la prima settimana di giugno. Le esigenze organizzative, infatti, prevedono tempi tecnici di 2 o 3 mesi e, quindi, si saprà qualcosa all’inizio di giugno: “Riscontreremo in questo senso le prime richieste di pre-iscrizione esaminate dalla Commissione Tecnica – dicono gli organizzatori - e verificheremo con riunioni a distanza quelle che perverranno. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del ‘Circuito’, che speriamo di rivedere presto”.