Calcio. Reunion Imperia targata 1998/1999: ripercorriamo l'annata d'oro con Michele Sbravati, Gian Luca Bocchi e Massimiliano Bongiorni (VIDEO)

Ospiti del nostro quotidiano online Michele Sbravati, Gian Luca Bocchi e Massimiliano Bongiorni: tre ex top player dell'Imperia di mister Benedetti

Continuiamo ad intrattenere i nostri lettori con interviste sportive, dove incontriamo personaggi molto importanti del presente ma anche del passato.

Tris di stelle a tinte neroazzurre. Questa volta ci spostiamo nel capoluogo di provincia, precisamente ad Imperia, dove con quattro campioni neroazzurri del passato ripercorriamo la grandissima cavalcata neroazzurra targata 1998/1999, che portò l'Imperia in Serie C2. Ospiti d'eccezione a Rivierasport.it sono Gian Luca Bocchi, Massimiliano Bongiorni (ex collaboratore al Napoli di Maurizio Sarri) e Michele Sbravati, Responsabile del Settore Giovanile del Genoa. Ma sono tanti i temi trattati come l'emergenza Coronavirus su tutti.