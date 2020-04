Calcio. Goal Box: Rocky Siberie, il bomber dei due mondi con Curaçao nel cuore (VIDEO)

Rocky Siberie è uno dei bomber più prolifici di tutto il Ponente e in questa stagione sta regalndo emozioni al Camporosso, dopo aver vestito le maglie in passato di Ospedaletti, Sanremo 80, Atletico Argentina e Carlin's Boys.

E' l'ex nazionale di Curaçao (ha partecipato a delle qualificazioni mondiali) e con un passato anche in formazioni importanti d'Europa, l'ospite della Goal Box di Rivierasport.it: con il bomber abbiamo toccato vari temi, tra cui il come tenersi in forma in questo periodo di quarantena.