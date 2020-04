Ventimiglia Calcio in lutto per la scomparsa di Franco Paganelli

La morte di Franco Paganelli, 72 anni, per moltissimi anni consigliere comunale, ha provocato l'unanime cordoglio della città di confine.

Il club granata si sente particolarmente vicino, in queste ore, alla famiglia dello scomparso, già storico numero 1 della Bocciofila di Roverino e personaggio di sicuro riferimento per tutti gli sportivi intemeli.

Pur non avendo alcun ruolo nel sodalizio calcistico del presidente Savarino e del ds Veneziano, Paganelli è sempre stato considerato da tutti i granata un uomo di grandi qualità pronto - in ogni occasione - a "dare una mano" per rappresentare in Comune le istanze dello sport cittadino.