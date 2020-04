Volley. La FIPAV conclude tutti i campionati. Delusione e amarezza in casa Grafiche Amadeo Sanremo: "Ci si aspettava qualcosa di diverso"

La FIPAV ha ufficializzato la sospensione di tutti i campionati 2019/2020 per l'emergenza Coronavirus.

In casa Grafiche Amadeo Sanremo questo è stato il commento: "Onestamente ci si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di più adeguato ad periodo di crisi assoluta, qualcosa che sapesse avvicinare le associazione sportive alla propria federazione. Invece un nulla di fatto, una cancellazione di una stagione senza nessun cenno dei sacrifici fatti dalla varie squadre, nè dal punto di vista sportivo nè tanto meno economico.

In Francia ad esempio nella pallamano hanno comunque fatto promozioni ed esiste un sistema concreto di sostegno alle associazioni da parte dello stato. Qui il nulla, tutto lasciato alla responsabilità dei Presidenti e dirigenti. Non si fa nessun cenno alle tasse gare già pagate, alle palestre già pagate, alle quote, seconda rata, non percepite dai soci per mancanza di attività, agli sponsor (che logicamente) non possono per ora sostenere gli impegni è stato troppo semplice fare un comunicato cancellando una stagione senza prevedere un recupero.

Se la situazione decisionale rimane questa, sia sportiva che economica, è venuto il tempo di fare serie riflessioni e scelte drastiche ed è ora di finirla di abbandonare lo sport di base a se stesso, alla "pazzia" dei propri presidenti. La delusione e l'amarezza è molta, ma l'attesa di qualcosa di diverso rimane. L'assenza del CONI e delle istituzioni pubbliche è vergognosa".