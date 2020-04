Pallanuoto. SIS Roma, ripercorriamo con Marco Capanna il miracolo tricolore di Imperia: "Un ricordo emozionante" (VIDEO)

Ospite del nostro quotidiano online per la pallanuoto coach Marco Capanna, ex Imperia e attuale allenatore della SIS Roma

Ospite di Rivierasport.it, per quanto riguarda la Pallanuoto, è coach Marco Capanna. Un tecnico noto ad Imperia per il miracolo compiuto qualche anno fa: abbiamo raggiunto via Skype l'allenatore della SIS Roma, compagine di primo livello nel campionato di Serie A1 Femminile, con cui abbiamo trattato temi importanti.