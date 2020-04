Calcio. Scomparsa Luciano Mantica, il toccante ricordo di chi lo ha conosciuto: "Ci ha lasciato un amico"

La scomparsa di Luciano Mantica, steward storico del Comunale, da sempre legatissimo alla maglia della Sanremese, ha spezzato il cuore a tutto l'ambiente matuziano. Ecco un toccante ricordo di chi in tutti questi anni lo ha conosciuto bene.

Enrico Vella (ex calciatore Sanremese): "Luciano era una persona perbene, un amico vero. Per me era una specie di fratello maggiore. Era sempre disponibile, ci legava un legame profondo. Quando suo figlio Gianluca giocava con me negli Esordienti della Sanremese, lui era il nostro dirigente accompagnatore. Oggi è un giorno molto triste. Ed è ancora più triste il fatto che, a causa di questo maledetto virus, non possiamo neanche andare in ospedale a dargli l'ultimo saluto".

Valentino Papa (ex calciatore, allenatore e collaboratore area tecnica Sanremese): "È stato una delle prime persone che ho conosciuto quando sono venuto a giocare a Sanremo. Era sempre tra i primi ad arrivare al campo, era lui che mi apriva la porta per entrare negli spogliatoi prima delle gare interne al Comunale. Era una persona eccezionale, non si poteva non volergli bene: sempre pronto a dare un consiglio, o ad ascoltarti quando le cose non andavano bene. Lo vedevo quasi tutti i giorni, anche in centro a Sanremo. Sono molto addolorato".

Carlo Calabria (ex calciatore e allenatore Sanremese): "La notizia della scomparsa di Luciano Mantica mi ha profondamente commosso. Sono scioccato. Luciano era un grande tifoso della Sanremese, un vero appassionato di calcio. Ero molto legato a lui da una sincera amicizia. Durante le partite, quando facevo l'allenatore, non so quante volte all'intervallo mi sono fermato con lui a fumare una sigaretta per stemperare la tensione. Abbiamo giocato insieme anche il torneo del CSI, e lui la domenica mattina mi veniva sempre a prendere a casa perché aveva paura che non mi presentassi. Ci lascia una persona buona come poche".

Giancarlo Riolfo (ex giocatore e allenatore Sanremese, attuale tecnico del Carpi): "Luciano era un amico vero, dentro e fuori dal campo. Ha amato tantissimo i colori biancoazzurri. L'ho frequentato non solo allo stadio Comunale, dove era di casa. Abbiamo giocato insieme tante volte a tennis, e l'anno scorso in estate ci siamo ritrovati anche al Campo Golf. I momenti passati con lui sono indelebili, li porterò sempre con me. Era una bella persona, sincera e disponibile, di lui ti potevi fidare. Sono molto dispiaciuto".

Amedeo Costanzo (manutentore Stadio Comunale): "Conosco Luciano da una vita. Prima da tifoso, poi da steward ha sempre voluto bene alla Sanremese. Negli ultimi anni quando arrivavo al campo per aprire gli spogliatoi, lui era sempre lì ad aspettarmi. Molte volte non mangiava neanche per arrivare in orario. Il calcio era la sua vita, abbiamo giocato insieme tante volte anche a livello amatoriale. È stato un amico vero, compagno di tante battaglie".

Giancarlo Morganella (magazziniere Sanremese): "Sono talmente addolorato per la scomparsa di Luciano che non riesco a trovare le parole. Lo conosco da una vita, tantissimi ricordi e tante partite mi legano a lui. È una notizia tristissima per tutto l'ambiente biancoazzurro, porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia".