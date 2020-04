Calcio giovanile. Sanremese, i Giovanissimi 2006 ad un passo da Fabio Ravotti. Trattativa aperta per Luca Soncin

L'emergenza Coronavirus ha fermato tutti i campionati, ma non le indiscrezioni per il futuro di qualche settore giovanile importante di zona.

Concentriamoci su quello della Sanremese Calcio, che per la prossima stagione dovrebbe cambiare molto. Come già annunciato dal nostro quotidiano online Gianni Brancatisano prenderà il posto di Marco Prunecchi alla guida della Juniores.

Novità all'orizzonte. Ma le novità non sono finite qua in casa matuziana. Secondo le ultime indiscrezioni sembra fatto il passaggio in biancoazzurro di Favio Ravotti, che guiderà i Giovanissimi 2006.

I 2008 dovrebbero passare nelle mani di Marco Anzalone, proveniente dal Don Bosco Valle Intemelia. Sempre dalla società biancorossa trattativa avanzata per mister Luca Soncin.