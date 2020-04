Calcio. Il Presidente della LND Cosimo Sibilia incontrerà i medici: "Campionati da terminare? Dobbiamo avere tutte le certezze"

E' tornato a parlare sul caos dei campionati causati dall'emergenza Coronavirus Cosimo Sibilia, Presidente della LND.

Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti ha in agenda, per la giornata di giovedì un incontro con i medici per capire la situazione: "Campionati da concludere? Abbiamo bisogno che la commissione medica dia una parola definitiva sulla situazione - ha sottolineato il Presidente - così potremo capire come agire.

Ora abbiamo una cosa ben chiara da fare che è quella di salvaguardare la tutela dello sport del mondo sportivo. Dal punto di vista sanitario deve esserci la certezza di poter scendere in campo".