La Goal Box di Rivierasport.it ci riporta in un passato non troppo lontano, regalandoci due grandi protagonisti con la maglia della Sanremese.

Ospiti del nostro quotidiano online sono Beppe Cacciatore e Fabio Lauria, ex difensore e attaccante della compagine matuziana targata 2017/2018 che hanno sfiorato l'impresa della promozione in Serie C e attualmente in forza a Borgaro e Adriese: tra aneddoti, retroscena e un attaccamento all'ambiente mai dimenticato.