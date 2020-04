Calcio, Serie D. Cosimo Sibilia sulla ripartenza del campionato: "C'è la volontà di tornare in campo, ma non dipende da noi"

Torna a parlare Cosimo Sibilia, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

Il numero uno della LND Lo fa in riferimento alla ripartenza dei campionati, fermi per l'emergenza Coronavirus. Ma la situazione nei dilettanti sembra sempre in alto mare.

"La volontà è quella di ripartire - ha sottolineato Sibilia in una recente intervista - ma non dipende da noi. Nel campionato di Serie D dobbiamo avere, prima di tornare in campo, tutte le garanzie necessarie dal punto di vista sanitario. Siamo in attesa nper capire".