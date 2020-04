Calcio. Sanremese, si guarda alla panchina del futuro: tra la conferma di Ascoli o un clamoroso ritorno

In questo periodo di Emergenza Coronavirus tutto il calcio dilettantistico è fermo, ma non si placano le voci di mercato in vista della prossima stagione e in caso di ripartenza.

La panchina biancoazzurra. In casa Sanremese la dirigenza guarda avanti (in attesa di novità anche sulla società) e in questo momento, secondo indiscrezioni, è tra due fuochi. Se da una parte il club sarebbe intenzionato a confermare sulla panchina biancoazzurra mister Nicola Ascoli, dall'altra le alternative non mancano.

Le alternative. Sul taccuino, sempre secondo ruomors, sarebbe comparsi i profili di Simone Siciliano (tecnico del Taggia) e Alessio Bifini (allenatore del Tarquinia). Ma nelle ultime ore un altro nome si fa caldo.

Stiamo parlando di Alessandro Lupo che tanto bene sta facendo ad Imperia. Un ritorno in biancoazzurro che avrebbe del clamoroso e al momento poco fattibile, anche se nel calcio niente è scontato visto il suo buon passato al 'Comunale'.