Il Ministro Spadafora ottimista su un'estensione del bonus ai collaboratori sportivi: "Potrebbe essere erogato anche ad aprile"

Nel corso del question time al Senato, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato di una possibile nuova erogazione del bonus erogato a favore dei collaboratori sportivi:

"Sono convinto - ha detto il Ministro - che nel decreto che ci apprestiamo ad approvare al consiglio dei ministri troveremo ulteriori risorse per consentire che il bonus lo abbiano non solo i collaboratori sportivi che già ne hanno fatto richiesta per marzo, e che possa essere esteso a tutti i collaboratori sportivi anche per il mese di aprile".

Sul tema ripresa degli allenamenti per quanto concerne i campionati professionistici, la data chiave resta il 4 maggio, seppur vi sia ancora incertezza sulla ripresa effettiva dei tornei.

"Da parte nostra c’è grande volontà di spingere per la ripartenza, ma il primo obiettivo è quello di garantire la tutela della salute dei nostri cittadini. È nostra intenzione studiare un programma che permetta di ripartire con gli allenamenti dal prossimo 4 maggio, per poi ragionare sulla ripresa dei campionati, mettendo sempre in cima ai nostri pensieri la salute degli addetti ai lavori».