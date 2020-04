RugbyAmo: il lato sociale del Sanremo Rugby

RugbyAmo è il lato sociale del SanremoRugby: il cuore della società, nato per promuovere e sostenere progetti rivolti alle famiglie e a tutto il mondo che gravita attorno alla palla ovale, nella città dei fiori.



Lo sport trasmette valori: quelli del rugby si basano sul fare gruppo e affrontare assieme le sfide, quelle in campo e quelle fuori dal campo. Il team del SanremoRugby propone di costruire una serie di iniziative che possano fornire valori aggiunti a tutti i suoi interlocutori e tradursi in azioni concrete, progetti visibili e idee realizzate.



Nell'ottica della solidarietà, la società collabora da anni con le scuole della provincia, con le associazioni del territorio e con le famiglie, dedicando una parte importante del suo impegno all'integrazione.



La novità del 2020, in una stagione in cui poco spazio è dato al campo da gioco, il SanremoRugby sta portando avanti una serie di iniziative online, volte a raggiungere il proprio team e allo stesso tempo tutti i bambini, i ragazzi e le scuole interessate al rugby.



Tra questi rientra CREAOVALE il concorso nato dall'unione fra l'Imperia Rugby e il SanremoRugby: ad ognuno la propria palla fatta in casa. Grazie ai video tutorial degli allenatori i partecipanti possono cimentarsi nella costruzione di una vera palla ovale e al termine del percorso le creazioni più belle e originali saranno premiate in una grande festa. Il concorso e il regolamento sono visionabili al sito

ufficiale http://www.sanremorugby.it/creovale/



Il concorso CREOVALE è rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle loro scuole che, nella costruzione del pallone potranno prendere spunto dal video tutorial pubblicati sulla pagina ufficiale e sulla relativa pagine Facebook.