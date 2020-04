Tennis. Fabio Fognini ad un anno dall'impresa di Montecarlo torna a parlare sulla situazione attuale: "Una ripresa in questo momento? Fatico ad immaginarla"

Torna a parlare Fabio Fognini e lo fa al Corriere.it in un'ampia intervista, in merito all'emergenza Coronavirus con il tennis fermo come gli altri sport.

E' passato un anno dall'impresa di Montecarlo per il tennista armese che giudica così la situazione attuale: "La vedo difficile una ripresa in questo momento del tennis - ha sottolineato Fognini - dispiace perchè ci sono grandi tornei ma non so se in Asia tornerò più".

Sul pensiero di un possibile ritiro Fognini non pensa: "Voglio ritirarmi quando sarò ancora competitivo e alle mie condizioni - ha continuato nella sua intervista l'armese - riuscendo ancora a togliermi qualche sfizio".

Sul futuro del tennis Fognini è chiaro: "Mi sono confrontato con alcuni colleghi tra cui Djokovic e Federer - conclude la racchetta armese - ma io mi sono fatto una mia idea: nel 2020 non si giocherà più".