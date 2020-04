Ha spento 45 candeline proprio oggi, in questa domenica 26 aprile e tanti lo ricordano come uno dei grandi protagonisti della cavalcata targata 1997/1998 della Sanremese, promossa in quella stagione in Serie C2.

Stiamo parlando di Alessio Bifini, attuale tecnico del Tarquinia (Eccellenza Laziale) rimasto nel cuore dei tifosi matuziani e che sta intraprendendo la carriera da allenatore: per la Goal Box di Rivierasport.it ecco la nostra intervista via Skype.