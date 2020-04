La Goal Box di Rivierasport.it ci porta nel pianeta Santo Stefano, la neonata compagine di Seconda Categoria che ha avuto non poche difficoltà in questa stagione.

A parlarne è il dirigente Andrea Sammassimo, ex calciatore di Sanremo 80 e Virtus Sanremo fra le tante: ma tra gli argomenti non è stato tralasciato il suo passato all'Atletico Argentina.