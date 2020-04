Calcio. Tutte le preoccupazioni del Presidente della LND Cosimo Sibilia: "Rischio alto di non ripartire"

Sono parole preoccupanti quelle pronunciate da Cosimo Sibilia, durante la sua intervista alla Domenica Sportiva, la trasmissione di Rai 2.

Il Presidente della LND non ci ha girato troppo intorno: "Il rischio che di non ripartire è concreto - ha evidenziato Sibilia - al momento siamo in atteso di un ulteriore documento, visto che nel calcio dilettantistico non ci sono le possibilità di rispettare questo protocollo medico".

Sibilia fa poi un appello: "Spero che non solo il Ministro dello Sport, ma anche il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia stiano vicini al nostro movimento".