Calcio dilettantistico: il Consiglio Federale è stato convocato per l'8 maggio, è la data più probabile per lo stop ai campionati

E' stato spostato di un giorno, rispetto alla finestra iniziale che andava dal 5 al 7 maggio, il Consiglio Federale della Figc.

Le varie componenti del calcio italiano si ritroveranno quindi l'8, venerdì, per assumere le decisioni definitive rispetto ai vari campionati.

Per quanto concerne i tornei dilettantistici, il presidente della LND, Cosimo Sibilia, non ha anticipato decisioni al riguardo, seppur nei corridoi degli organismi competenti lo stop ai tornei è dato per certo.

In questi giorni si cercherà di trovare un punto di accordo sul blocco delle retrocessioni e sul numero delle promozioni (non è escluso che possano salire a due): il primo passo per disegnare la cornice della prossima stagione.

Il contenuto del quadro ad oggi resta però ancora indefinito, in quanto non si può conoscere il numero delle società che alzeranno bandiera bianca a causa dell'emergenza coronavirus.