Calcio. Prove di disgelo tra Lega Pro ed LND. Sibilia: "Ringrazio Ghirelli per lo spirito di collaborazione"

Il Consiglio Federale inizia a stagliarsi all'orizzonte e tra le varie leghe iniziano le grandi manovre di disgelo, finalizzate a trovare un punto di equilibrio comune nella complessa dinamica di promozioni e retrocessioni.

Dalla Serie C ai campionati dilettantistici sarà necessario arrivare a un accordo comune. Proprio dalla terza è arrivata la presa di posizione del presidente Ghirelli, pronto a riaprire alle promozioni dalla Serie D. Un gesto apprezzato da Cosimo Sibilia, numero uno della LND:

“Ringrazio il Presidente Ghirelli per la sua disponibilità e per lo spirito di collaborazione. Il nostro orientamento rimane sempre quello di confrontarci nell'ambito del sistema federale per attuare tutte le necessarie misure per il bene del calcio italiano, nella sua interezza, e a sostegno del movimento dilettantistico. Fermo restando il principio che le nostre società saranno sempre tutelate dalla LND, anche e soprattutto in ordine alle modalità di conclusione dei campionati e all'assegnazione dei titoli. Con criteri di trasparenza e senza alcuna discriminazione, così come ha richiamato la UEFA nelle linee guida inviate alle federazioni nazionali”.