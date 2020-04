Calcio. Vieri e Inzaghi star su Instagram, e Super Pippo ricorda i duelli con Roberto Biffi: "Quella volta che respinsi un suo tiro su punizione..."

Roberto Biffi ex difensore del Palermo

Bobo Vieri è sicuramente uno degli ex calciatori più cult del momento, per le molte dirette Instagram che sta realizzando in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Dopo aver scherzato e riso con Luca Toni qualche giorno fa, è toccato un live molto divertente con Filippo Inzaghi.

Vieri non si scorda una sua marcatura troppo stretta: "Su un calcio d'angolo mi diede una gomitata, tornai a Venezia il martedì".

E Super Pippo ha ricordato le battaglie in Serie B con Roberto Biffi: "Quando respinsi un suo tiro di punizione mi rimase il tatuaggio sulla gamba del pallone per una settimana, aveva tirato una fiammata".