Sport acquatici. Il campione Sergio Volpini in esclusiva: "La Liguria è la regione capitale per il surf da onda" (VIDEO)

L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche ogni singolo sport e per la ripartenza sarà dura per tutti i settori, soprattutto a livello economico.

Il mondo degli sport acquatici, provinciali e nazionali, potrebbero risentirne in maniera particolare e noi di Rivierasport.it lo abbiamo chiesto in esclusiva, in un'intervista via Skype, al volto noto ed ex campione Sergio Volpini: tra la situazione COVID-19, il suo passato da protagonista in gare nella nostra provincia e un progetto importante di cui sta trattando personalmente nelle Marche.