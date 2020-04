Calcio. Il Presidente AIC Damiano Tommasi non nasconde le difficoltà per tornare in campo: "Come una scalata"

Durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il Presidente AIC Damiano Tommasi ha commentato la situazione di una possibile ripresa calcistica:

"I calciatori ci sono ma per quanto riguarda una ripresa la vedo dura - sottolinea il numero uno dell'AIC - io la vedo come una scalata. Noi non ci tiriamo indietro, ma davanti abbiamo un percorso pieno di salite".

Le dichiarazioni di Tommasi seguono dopo il comunicato dell'Assocalciatori che sottolineava la sorpresa del Governo sulle modalità di fare riprendere lo sport.