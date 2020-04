Calcio. Ripartenza dei campionati: il Presidente della LND Cosimo Sibilia tiene accesa la speranza

Il Presidente della LND Cosimo Sibilia non ci gira intorno e in questi giorni, nei vari interventi a cui ha partecipato, ha sempre espresso la sua speranza di poter far concludere i campionati.

Durante una sua recente intervista, il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, ha ipotizzato una data per lì'arrivo del comunicato ufficiale per una possibile ripartenza.

La data ipotizzata in precedenza era tra il 7 e 8 maggio prossimi, ma la conferma non è ancora arrivata e i tempi potrebbero così allungarsi.