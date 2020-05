Calcio, Serie D. Sanremese, Marco Spinosa tra presente e futuro: "Non possiamo ritenerci soddisfatti. Sulla prossima stagione..."

Durante la nostra video intervista via Skype realizzata a Marco Spinosa (insieme ad Alessandro Videtta e Daniele Molino), il centrocampista della Sanremese ha tracciato un punto sulla stagione attuale:

"Dopo quello che è successo da dicembre in poi non possiamo ritenerci soddisfatti della nostra stagione a livello personale - ha dichiarato il mediano - speravo che le cose per me andavano diversamente".

Sul futuro Spinosa non si è sbilanciato, visto che in futuro è stato cercato anche da squadre di Serie C: "In questo momento non penso al calcio - ha sottolineato il centrocampista matuziano - a Sanremo sto bene, ma vedremo cosa succederà alla riapertura del mercato".