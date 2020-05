Sport acquatici. Emergenza Coronavirus, il Topkayak guarda avanti: "Abbiamo continuato ad allenarci in videoconferenza. Siamo un bellissimo gruppo"

L'emergenza Coronavirus ha mandato in tilt tutta Italia e tra i vari settori c'è anche quello sportivo.

In casa Topkayak si prova a guardare avanti con entusiasmo: "Topkayak nonostante il momento di grande crisi e stop su ogni fronte non ha mollato, un po' come nel nostro stile. Dal 9 marzo, giorno in cui abbiamo fermato l'attività in mare, abbiamo continuato ad allenarci ogni giorno in videoconferenza con i ragazzi ed abbiamo avuto un grande riscontro. Anche i genitori si sono uniti all'attività con grande impegno.

Ricorderemo questo momento sicuramente come il ciò che avrà fatto l’unione e la forza di questo già bellissimo gruppo".