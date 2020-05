Sport. Altri 500mila euro dal Fondo Strategico regionale, in arrivo altri due nuovi bandi per digitalizzazione e sanificazione

Tramite la propria pagina Facebook l'assessore regionale allo sport, Ilaria Cavo, ha illustrato le nuove misure intraprese per sostenere le società sportive liguri.

Ecco quando comunicato nel corso della settimana:

Due importanti notizie per il mondo dello sport ligure:

Sono stati stanziati altri 500mila euro del Fondo Strategico regionale: andranno a raddoppiare il fondo rotativo attivato a inizio aprile per finanziare le spese correnti delle società. Potremo così soddisfare tutte le domande già pervenute (che eccedevano la capienza del fondo e avevano portato alla sua immediata chiusura). Non ci sarà nessuna selezione o graduatoria o riduzione di finanziamento. Tutti coloro che hanno fatto una domanda legittima e in tempo potranno accedere al finanziamento.



Le società e le associazioni sportive con partiva iva saranno ammessi ad altri due bandi di regione: quello per la digitalizzazione (che aprirà martedi prossimo) e soprattutto a quello della sanificazione (sarà pubblicato sul sito di Filse dal 12 maggio e le domande si potranno presentare dal 26 maggio).

Continua intanto tutto il lavoro preparatorio del tavolo dello sport, per fare in modo che le società siano pronte ad aprire quando sarà possibile.

Quello che mancano sono tempistiche e regole certe dal Governo. Disciplina per disciplina il mondo dello sport ha diritto ad avere oltre che un sostegno, idee chiare.