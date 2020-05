Ciclismo. Milano-Sanremo 2020: ipotesi 8 agosto per la Classicissima

In merito c’è anche una data per la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera annullata a marzo e che potrebbe diventare d’estate, con la disputa l'8 agosto. Al momento si tratta di ipotesi, anche perché bisognerà vedere se e quando verranno proposti dei protocolli per poter correre e, per gli spettatori, per poter seguire le gare.