Calcio. Davide Brignoli & Federico Piazza a tutto tondo: "Che scalata con l'Alassio FC! E su Carparelli e Di Latte..."

Davide Brignoli e Federico Piazza, attualmente in forza a Soccer Borghetto e Pontelungo

Davide Brignoli e Federico Piazza si raccontano a Rivierasport.it, dopo questo periodo di emergenza Coronavirus che ha bloccato il calcio dilettantistico.

I due giocatori, attualmente in forza a Soccer Borghetto e Pontelungo, prima della pausa forzata si stavano giocando il campionato di Prima Categoria con un bel duello.

IL PASSATO DI BRIGNOLI E PIAZZA

Brignoli è stato grande protagonista di tre promozioni consecutive ad inizio carriera con Sanremese (1997/1998), Imperia (1998/1999) e Savona (1999/2000): "In quei anni ero diventato un po' il talismano. A Sanremo arrivai dalle giovanili del Genoa, dove ebbi l'occasione di assaporare il calcio che conta con qualche panchina. La Sanremese era una squadra importante e forte, io da giovane mi ritagliai uno spazio importante da centrocampista. Stessa storia per l'Imperia, un anno dopo dove trovai giocatori fortissimi. Savona? Anche in biancoblu è stato quello un anno indimenticabile".

Piazza ricorda il suo passato legato a Cremona: "Con la Cremonese è stata un'esperienza unica, indimenticabile. Purtroppo poi mi sono dovuto fermare, causa un grave infortunio al ginocchio. Ma porterò nel mio bagaglio e il giocare davanti a 20.000 persone in Serie C1 quell'esperienza".

SU MARCO CARPARELLI

I due giocatori hanno condiviso la fortuna di giocare con un campione come Marco Carparelli e Brignoli è suo attuale compagno di squadra al Soccer Borghetto: "Reputiamo Marco un grande giocatore ed esempio unico per queste categorie. Non molla mai e sono orgoglioso di dividere lo spogliatoio con lui".

Piazza lo ha vissuto a Cremona: "Quella stagione la Cremonese arrivò dalla retrocessione della Serie B e Marco era il capitano. Nella mia esperienza in grigiorosso mi aiutò tantissimo".

LA SUPER CAVALCATA CON L'ALASSIO FC

Brignoli e Piazza sono stati anche protagonisti della super cavalcata dell'Alassio FC, partito dalla Terza Categoria: "Sono stati anni indimenticabili, il nostro pensiero è che un allenatore come mister Amedeo Di Latte manchi a tutto il calcio dilettantistico".

Piazza ricorda una aneddoto della sua esperienza con le vespe: "Il mio esordio fu proprio quella partita in Seconda Categoria persa contro la Nolese. Ero reduce da un infortunio e tornai in campio in occasione di quella partita, l'unica sconfitta. Poi fu un trionfo".

Brignoli ricorda quel periodo con gioia: "Eravamo una squadra importante, con grande fame e voglia di fare. Ricordo che anche nelle amichevoli contro squadre di categorie superiori riuscivamo a vincere: avevamo una marcia in più".

LA STAGIONE ALLA DIANESE&GOLFO

I due giocatori sono concordi sulla stagione vissuta alla Dianese&Golfo: "Siamo stati un po' penalizzati dal campo, visto che in casa facevamo più fatica rispetto a quando giocavamo fuori casa. Nonostante tutto siamo consapevoli di aver realizzato una buona stagione nel complesso".

SUL FUTURO CALCISTICO

Brignoli al momento non intende mettere le scarpette al chiodo: "Aspettando che si possa tornare a giocare mi piacere disputare un'altra stagione. Magari in Promozione con il Soccer e contro il Pontelungo di Federico..."

Piazza è cauto: "Al Pontelungo mi trovo molto bene. Il mio futuro? Vedremo di fare le valutazioni giuste al momento, ma in granata ho trovato un bell'ambiente".