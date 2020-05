Calcio. Stephan El Shaarawy dona quattro ecografi al 118 di Savona

Stephan El Shaarawy , fin da quando è iniziata l'emergenza Covid 19, non ha mai lesinato aiuti concreti nei confronti della comunità savonese.

"Gli ecografi - si legge nella nota del 118 savonese - rappresentano un aiuto di grande valore non solo economico, si rivelano a dir poco fondamentali nell'emergenza che stiamo vivendo oggi e saranno anche un valido strumento diagnostico anche in futuro. Una delle funzioni di base infatti è quella di sostituire uno degli strumenti "classici" di noi medici: il fonendoscopio che nelle attuali condizioni non è purtroppo utilizzabile".