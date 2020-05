Basket. Dario Lo Mastro rivive la cavalcata fino in Serie C: "Quell'annata fu incredibile"

In casa BKI Imperia c'è il rammarico di non essere riusciti a terminare la stagione, ma allo stesso tempo la grande voglia di ripartire con entusiasmo nella prossima annata.

Lo esterna anche Dario Lo Mastro, centrale della compagine imperiese, durante la nostra intervista via Skype:

"Non vediamo l'ora di partire, vogliamo promettere ai nostri tifosi grande impegno. Quando verranno alla Maggi si divertiranno, per noi sono fondamentali come la nostra palestra: è un fortino".

Lo Mastro torna sulla cavalcata in Serie C, categoria poi persa per la mancata iscrizione del club: "Avevamo giocato gli ultimi due mesi di quella stagione ad altissimo livello, sentivamo all'interno della squadra la fiducia di farcela".