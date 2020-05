Calcio. LND, Cosimo Sibilia tra la speranza di ripartire e la preoccupazione di chiudere la stagone

Cosimo Sibilia, Presidente della LND, durante un suo importante intervento a La Gazzetta Regionale è tornato sulla questione ripartenza del calcio:

"Penso che in questo momento sia difficile stabilire un protocollo per una ripartenza. Ora non dobbiamo preoccuparci di come chiudere oggi, ma concentrarci su come dovremo ripartire domani - sottolinea il numero uno della LND - e novità potremo averne dopo il consiglio di venerdì".

Sibilia ha poi continuato, sperando che la Lega Nazionale Dilettanti venga sostenuta, anche se alla fine la salute è la cosa più importante.