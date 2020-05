Calcio, Serie D. Giuseppe Cacciatore allontana (al momento) un ritorno alla Sanremese: "Mi sarebbe piaciuto, ma al momento non è fattibile. Ho lasciato incompiuta una missione"

Giuseppe Cacciatore, ex difensore della Sanremese

"Ti ho sempre stimato ma non ti ho mai allenato... di sicuro grande leader e trascinatore bravo Peppe".

Con questo commento Nicola Ascoli, allenatore della Sanremese, ha commentato un post di Giuseppe Cacciatore. Un indizio social che poteva portare ad un clamoroso ritorno del difensore in biancoazzurro nella prossima stagione.

Ad allontanare per il momento questa possibilità è al nostro quotidiano online lo stesso Cacciatore: "No, purtroppo non c’è la possibilità di tornare alla Sanremese. Ormai qui ho un'attività e rimarrò nella zona, ma sinceramente mi sarebbe piaciuto ritornare.

Ho lasciato un pezzo di cuore a Sanremo, ma bisogna fare i conti con la carta d’identità e con il futuro. Chissà se mai tornerò come allenatore, su questo mai dire mai. Ho lasciato incompiuta una missione e magari la porterò a termine in altre vesti".