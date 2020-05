Calcio. Andrea Negro rompe il silenzio dopo la separazione con l'Ospedaletti e guarda avanti: "Mi sono mancati stimoli a livello personale. L'Imperia? Ci penserei seriamente"

Andrea Negro rompe il silenzio e torna a parlare dopo la sua improvvisa separazione con l'Ospedaletti.

La separazione dall'Ospedaletti. Un anno e mezzo tra il salto in Promozione e una prima parte di annata in Eccellenza importante. Poi la decisione della separazione dalla compagine orange che il difensore ci spiega: "Con l'Ospedaletti non ho mai avuto nessun tipo di problema - sottolinea Andrea Negro - anzi mi sono sempre trovato bene. Purtroppo durante la stagione sono venuti a mancarmi stimoli a livello personale, quando ho sentito che stava diventando un peso ho preso questa decisione difficile di fermarmi e staccare un po' la spina. Ci tengo a dire che mi è dispiaciuto sia per la società, perché so che l'anno scorso ha fatto grandi sacrifici per portarmi a giocare da loro, e sia per i compagni di squadra perché comunque con alcuni di loro ho legato molto".

Ma cosa non ha funzionato quest'anno con l'Ospedaletti? "Non è che ci sia stato qualcosa che non ha funzionato, solamente non ho avuto più quella voglia è quella passione di andare al campo per divertirmi e magari anche per staccare la spina dopo una giornata di lavoro".

Andrea negro-Imperia. Proprio il nostro quotidiano online ha lanciato un'indiscrezione molto interessante sul futuro di Andrea Negro (CLICCA QUI), accostandolo all'Imperia: "Per prima cosa devo capire se potrò avere ancora gli stimoli giusti per poter riprendere a giocare. L'Imperia? E' una delle società più importanti in zona, quindi non nascondo che se ci dovesse essere interesse da parte loro ci penserei seriamente".

L'ex tecnico Giancarlo Riolfo. Con Negro abbiamo toccato anche l'argomento legato a Giancarlo Riolfo, tecnico che il difensore ha avuto a Savona e Sanremo, ora al Carpi in Serie C: "Sinceramente me l'aspettavo - evidenza - anzi ho sempre pensato che prima o poi avrebbe trovato la società giusta per fare quel salto nella sua carriera che secondo me merita. Penso che nella nostra zona sia l'allenatore più preparato e a lui devo molto, avendomi dato l'opportunità di giocare tra i professionisti".

Sull'emergenza Coronavirus. Un commento l'ex Ospedaletti lo ha realizzato anche sull'emergenza Coronavirus: "Questa situazione ha spiazzato un po' tutti,. Personalmente non immaginavo che nel 2020 potessimo vivere una situazione del genere viste le tecnologie e le cure che abbiamo a disposizione. Come la maggior parte delle persone anche io non ho potuto lavorare, ma per fortuna ho potuto riprende prima di molti altri che invece sono ancora a casa. È una situazione molto complicata - conclude Andrea Negro - ora speriamo di uscirne al più presto".