Calciomercato. Imperia, si guarda al futuro: nel mirino il difensore Andrea Negro

In attesa della decisione definitiva per quanto riguarda i campionati dilettantistici, cominciano a farsi forti le varie voci di calciomercato legate ad allenatori e giocatori del Ponente.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Imperia avrebbe individuato un profilo interessante per la prossima stagione che potrebbe chiamarsi Serie D, visto il primo posto ottenuto in Eccellenza prima dello stop per l'emergenza Coronavirus.

Stiamo parlando di Andrea Negro, ex difensore di Savona, Sanremese e nell'ultimo anno e mezzo tra le fila dell'Ospedaletti. Il giocatore si è diviso dal club orange e ora è un profilo molto appetibile tra gli svincolati.