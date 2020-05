Protocollo sanitario e assemblea di Lega Pro: è una data importante per il calcio italiano

Mentre sul fronte della Lega Nazionale Dilettanti non filtrano particolari novità rispetto alla chiusura dei campionati (sarebbe dovuta essere ufficializzata domani, con il Consiglio Federale, però rinviato), altri due passaggi fondamentali per il mondo del calcio arriveranno nella giornata odierna.

Oggi è infatti in programma l'incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico e i vertici federali per naalizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti in gruppo delle squadre di calcio, in programma verosimilmente il 18 di maggio.

Trovare un percorso comune verso la ripresa del campionato sarà fondamentale, altrimenti le possibilità di una ripartenza per la massima serie crollerebbero vicino allo zero.