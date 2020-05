Calcio. Conclusa l'assemblea di Lega Pro. Giancarlo Riolfo e il Carpi vedono la Serie B

Le prime tre squadre di ogni girone di Serie C promosse, più la formazione classificata con la miglior media punti: è questa la proposta che la Lega Pro porterà in Consiglio Federale, oltre al blocco del campionato e delle retrocessioni.

Se ratificata, questa decisione proietterebbe il Carpi nel campionato cadetto, spalancando le porte del secondo campionato nazionale a mister Giancarlo Riolfo, autore di una stagione strepitosa con i colori biancorossi.

Si aspetta quindi il via libera del Consiglio per rivedere gli emiliani in Serie B.