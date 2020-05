Sale la fiducia per la ripartenza del campionato di calcio di Serie A.

Le dichiarazioni di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, sono verso quella direzione: "Gli incontri per seguire il protocollo sanitario sono costruttivi – ha dichiarato – anche se il via libera ancora non c’è. Stiamo però andando nella giusta direzione".

Il via libera definitivo potrebbe arrivare già in settimana.