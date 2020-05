Nasce la mascherina dei tifosi del Monaco calcio, con anche uno scopo benefico

Il Supporters Club del MOnaco Calcio ha messo in vendita le mascherine della squadra a e 6 euro. 1 euro verrà donato all'associazione La Boîte de Jeux (associazione che si occupa dei giovani attraverso il gioco).



Per acquistarne uno o più, è sufficiente contattare per il pagamento al Supporters Club (Stade Louis II 98000 Monaco), nonché inviare nome, nome, indirizzo e scegliere quale modello (Daghe Munegu o 1924) e quanti di ciascuno.

Maggiori info sulla pagina facebook o contattando la mail info@supportersmonaco.com