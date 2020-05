Calcio. Chiusa la Ligue 1 2019/2020, ma Lione e Amiens non ci stanno

La Ligue 1 e la Ligue 2 targate 2019/2020 hanno chiuso i battenti, proprio a causa dell'emergenza Coronavirus.

In Francia però, nelle ultime ore, tiene banco la protesta di alcune società per questa decisione. Su tutte Lione e Amiens che contestano la decisione presentando entrambe ricorso.

Caos in Ligue 1. Il Lione, avversario in Champions League della Juventus, ha presentato un doppio ricorso. Per l'Amiens, che la chiusura ha decretato la retrocessione dei bianconeri, la situazione è allo sbando con la società che rischia il fallimento e prima dello stop la salvezza era solo a quattro punti.