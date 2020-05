Novità in vista per la Dianese&Golfo, pronta ad accogliere un volto noto della provincia calcistica nel club per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni Denis Muca è pronto ad entrare nel sodalizio giallorossoblu.

Muca, Presidente del Cervo FC, potrebbe rappresentare la Dianese&Golfo un importante salto di qualità.