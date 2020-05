Calcio. Amarcord Argentina Arma, anche Luca Fiuzzi regala il ricordo dell'impresa 2013/2014: "Squadra composta da amici e persone vere"

Dopo il ricordo di Andrea Moraglia (clicca QUI) anche un altro protagonista della cavalcata in Serie D dell'Argentina Arma targata 2013/2014 ha voluto regalare un commento 1.291 giorni dopo.

Stiamo parlando di Luca Fiuzzi, attuale difensore del Taggia, ma uno dei protagonisti in quella stagione con la maglia rossonera:

"Ricordi ce ne sarebbero tanti, quella era una squadra forte composta soprattutto da amici e da persone vere che hanno sempre avuto in testa lo stesso obiettivo e che non hanno mai mollato. Alla fine del girone di andata eravamo indietro di 7/8 punti e sapevamo che per fare un miracolo non bisognava mai sbagliare: grazie alla mentalità e alla voglia di tutti siamo riusciti a raggiungere la promozione con uno spareggio dominato e senza partita".

Fiuzzi è orgoglioso di quell'impresa: "La cosa più bella è aver regalato a questo paesino, a tutte le persone che avevano gremito lo stadio di Lavagna, ma soprattutto ad una persona che purtroppo ora non c’è più, Angelo Viale, una gioia immensa e indimenticabile come la Serie D ad Arma di Taggia".