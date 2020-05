Calcio. Argentina Arma promossa in Serie D nel maggio 2014, sei anni dopo il ricordo dell'eroe Andrea Moraglia: "Impresa e cavalcata emozionante"

Correva l'11 maggio 2014 quanto l'Argentina Arma trovava la storica promozione in Serie D: sono passati 1.291 giorni da quell'impresa e noi di Rivierasport.it la ripercorriamo con un protagonista decisivo.

Nello spareggio di Lavagna contro il Magra Azzurri (gli armesi avevano chiuso la stagione regolare a quota 72 punti con gli spezzini) i rossoneri si regalarono la grande gioia. I rossoneri si regalarono la grande gioia grazie ad 1-0 che se anni dopo è ancra celebrato come un'impresa unica.

Eroe di giornata Andrea Moraglia, capitano e centrocampista di grande qualità con un passato importante nelle fila della Sanremese e successivamente protagonista con le maglie di Imperia, Taggia e Ospedaletti: proprio l'ex mediano ci ricorda quella giornata di festa.

"Quella fu un'impresa e una cavalcata incredibile ed emozionante - sottolinea Moraglia a Rivierasport.it - un lavoro iniziato nella stagione precedente con l'ingresso ad arma della famiglia Del Gratta che insieme a Dino Miani hanno rivoluzionato società e squadra".

"Già in promozione con Valentino papa avevamo stravinto il campionato con giocatori come Stamilla, Lamberti, Feliciello, Rovella, Cadenazzi, Panizzi, Cuneo, Gagliardi, Fici, Raguseo e tutti gli altri che non li aveva nessuno. L'anno dopo avevamo perso qualche pezzo importante - ricorda l'ex centrocampista - ma vennero ingaggiati Trucco, Fiuzzi, Costantini, Niang e Cariello.

Partimmo bene, poi ci fu il cambio di allenatore con l'arrivo di Riolfo prima di Natale dove eravamo a meno 7 dal Magra Azzurri. Il girone di ritorno fu un trionfo, 16 partite spareggio compreso con 15 vittorie e una sconfitta in condizioni incredibili".

Moraglia ricorda così lo spareggio di Lavagna contro il Magra Azzurri deciso da una sua rete: "E poi quel giorno, dove ho avuto la fortuna di mettere la ciliegina su una torta perfetta con il mio gol. Io, capitano da anni una vita nell'Argentina anche in periodi meno brillanti di quello. Proprio un disegno perfetto e per me un sogno. Un regalo incredibile per me e per quelle persone che che hanno vissuto nell'Argentina la loro vita e penso ad Angelo Viale, il primo tifoso che porterò sempre con me.

Come porterò sempre dentro tutti e tutti: quella squadra, quella società, quelle persone rimarranno per sempre nella storia della (come la chiamo io) nostra Argentina".